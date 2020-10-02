За пять лет в Украине появилось 25 тысяч электромобилей

Украина остается среди лидеров по скорости роста количества электромобилей. Только за последние пять лет было приобретено почти 25 тысяч электрокаров.
Становится больше таких машин и в регионах. К примеру, в Черкасской области на конец прошлого года было зарегистрировано 337 электромобилей. Как рассказали в сервисном центре МВД в Черкасской области, в течение нынешнего года на территорию региона уже ввезено 102 таких автомобиля. Пять из них получили новые номера с зеленым шрифтом.
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Всего же таких номеров в Украине выдано более пятисот. Благодаря этим номерным знакам в Европе у электромобилей есть ряд преференций, в частности – въезд туда, где запрещено автомобилям с бензиновыми двигателями, бесплатные парковочные места и т.д.
Стабильно среди присутствующих брендов первенство держит Nissan, который охватывает 39% рынка. Значительно усилила свое присутствие Tesla, занимая 30% рынка и почти удвоила свои показатели в прошлом году.
Сдерживают активное распространение электрокаров их небольшой ресурс батареи, высокие цены и малая мощность аккумуляторов, которых без подзарядки пока хватает на сравнительно небольшие расстояния. Кроме того, при минусовых температурах очень быстро садится батарея.
Болезненной проблемой являются аккумуляторы, срок службы которых составляет 5-8 лет. Замена или ремонт старой батареи по стоимости может сравниться с ценой самого электромобиля.
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