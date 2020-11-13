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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне. на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно, и при этом очень незначительно.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,14 до 28,12 грн (-0,1%).

Курсы спроса/предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,10/28,12 до 28,12/28,14 (+0,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,09/28,34 до 28,10/28,33 (+0,02%/-0,02%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

Столь незначительные и при этом разнонаправленные колебания курса доллара за неделю свидетельствуют о том, что на нынешних уровнях он нащупал свое временное равновесие и еще некоторое время останется вблизи текущих значений, уверен Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

С его слов, на начавшейся неделе стоит ожидать, что доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках – 28,1/28,3 грн.

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Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, позади первые выходные в режиме локдаунов:

“Сохраняется вероятность введения более жестких ограничительных мер. Но даже без этого потери розничного бизнеса могут составить до 40%, так как большая часть выручки генерируется именно там. Следствием может стать дополнительное сокращение импорта в силу отсутствия спроса, что частично компенсирует давление на курс национальной валюты”, – говорит эксперт.

При этом он подчеркивает, что в словах Кирилла Шевченко на прошлой неделе (после встречи с представителями МВФ в Вашингтоне, – ред.) не было никакой конкретики.

“Глава Нацбанка выразил осторожную надежду на то, что до конца года планы МВФ все-таки будут реализованы. Но скорее всего, обещанные Фондом 1,5 млрд долларов США Украина в этом году так и не получит. Полагаю, что текущая волатильность валютных курсов и на этой неделе сохранится. При этом НБУ продолжит “сглаживать” резкие курсовые колебания в своих интересах”, – отмечает Гойлов.

Исходя из его прогноза, на предстоящей неделе стоит ожидать коррекцию к уровню 28,30. По курсу единой европейской валюты к гривне вероятен рост к отметке 33,35.

По материалам Finance.UA
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