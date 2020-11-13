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В КГГА рассказали об особенностях покупки апартаментов

В КГГА рассказали об особенностях покупки апартаментов

Такие объекты, как апартаменты, появились на украинском рынке недвижимости относительно недавно. У рядовых граждан они ассоциируются с элитными квартирами, которые имеют панорамный вид из окна и дизайнерский ремонт. Однако на самом деле у апартаментов есть ряд особенностей, о которых покупатели такой недвижимости знают далеко не всегда.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента строительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.

Чем отличаются квартиры от апартаментов:

  • Апартаменты – нежилая недвижимость. Они могут обустраиваться в нежилых помещениях, градостроительные условия и ограничения на которые значительно менее строгие, чем к квартирам;
  • Апартаменты чаще строят на территориях, не предусмотренных для жилья. Бывает, что такие помещения вообще расположены на последних этажах офисных комплексов;

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  • Не предусмотрены и инфраструктурные требования к апартаментам – нет обязанности застройщика обеспечить жителей детсадами, школами, больницами или иными социальными объектами;
  • Апартаменты нельзя зарегистрировать как место проживания, ведь они не относятся к жилому фонду.

“Застройщикам выгодно строить апартаменты, учитывая более простые требования к такому виду недвижимости и более дешевое сооружение. Для строительства апартаментов в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА необходимо получить градостроительные условия и ограничения на проектирование нежилого помещения, как правило, общественной застройки”, – сообщает Таций.

В чем выгода покупки апартаментов вместо квартиры:

  • Удобное расположение, обычно в центре города.

Однако остаются и существенные недостатки такого вида жилья, такие как высокая стоимость коммунальных услуг, отсутствие социальной инфраструктуры рядом и невозможность «прописаться» в помещении. К тому же сомнительное размещение таких объектов: они часто строятся в коммунально-складских зонах, которые по санитарным нормам не подходят для проживания людей.

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По материалам Finance.UA
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