В КГГА рассказали об особенностях покупки апартаментов

Такие объекты, как апартаменты, появились на украинском рынке недвижимости относительно недавно. У рядовых граждан они ассоциируются с элитными квартирами, которые имеют панорамный вид из окна и дизайнерский ремонт. Однако на самом деле у апартаментов есть ряд особенностей, о которых покупатели такой недвижимости знают далеко не всегда.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента строительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.

Чем отличаются квартиры от апартаментов:

Апартаменты – нежилая недвижимость. Они могут обустраиваться в нежилых помещениях, градостроительные условия и ограничения на которые значительно менее строгие, чем к квартирам;

Апартаменты чаще строят на территориях, не предусмотренных для жилья. Бывает, что такие помещения вообще расположены на последних этажах офисных комплексов;

Читайте также: Налог на недвижимость 2021 в разных городах Украины

Не предусмотрены и инфраструктурные требования к апартаментам – нет обязанности застройщика обеспечить жителей детсадами, школами, больницами или иными социальными объектами;

Апартаменты нельзя зарегистрировать как место проживания, ведь они не относятся к жилому фонду.

“Застройщикам выгодно строить апартаменты, учитывая более простые требования к такому виду недвижимости и более дешевое сооружение. Для строительства апартаментов в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА необходимо получить градостроительные условия и ограничения на проектирование нежилого помещения, как правило, общественной застройки”, – сообщает Таций.

В чем выгода покупки апартаментов вместо квартиры:

Удобное расположение, обычно в центре города.

Однако остаются и существенные недостатки такого вида жилья, такие как высокая стоимость коммунальных услуг, отсутствие социальной инфраструктуры рядом и невозможность «прописаться» в помещении. К тому же сомнительное размещение таких объектов: они часто строятся в коммунально-складских зонах, которые по санитарным нормам не подходят для проживания людей.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫