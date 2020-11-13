В КГГА рассказали об особенностях покупки апартаментов

Такие объекты, как апартаменты, появились на украинском рынке недвижимости относительно недавно. У рядовых граждан они ассоциируются с элитными квартирами, которые имеют панорамный вид из окна и дизайнерский ремонт. Однако на самом деле у апартаментов есть ряд особенностей, о которых покупатели такой недвижимости знают далеко не всегда.
Об этом рассказал заместитель директора Департамента строительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в FACEBOOK.
Чем отличаются квартиры от апартаментов:
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“Застройщикам выгодно строить апартаменты, учитывая более простые требования к такому виду недвижимости и более дешевое сооружение. Для строительства апартаментов в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА необходимо получить градостроительные условия и ограничения на проектирование нежилого помещения, как правило, общественной застройки”, – сообщает Таций.
В чем выгода покупки апартаментов вместо квартиры:
Однако остаются и существенные недостатки такого вида жилья, такие как высокая стоимость коммунальных услуг, отсутствие социальной инфраструктуры рядом и невозможность «прописаться» в помещении. К тому же сомнительное размещение таких объектов: они часто строятся в коммунально-складских зонах, которые по санитарным нормам не подходят для проживания людей.
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