Как будут работать сервисные центры МВД в выходные

Введение “карантина выходного дня” не повлияет на работу сервисных центров МВД, они продолжат работать в субботу.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на странице в FACEBOOK.
“Введение “карантина выходного дня” не повлияет на работу сервисных центров МВД. Мы будем работать по обычному графику в субботу с 9:00 до 16:45. Напоминаем, что в целях соблюдения противоэпидемических санитарных требований и во избежание одновременного нахождения в сервисных центрах МВД значительного количества людей, мы ограничиваем количество посетителей в помещениях”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, предоставление услуг будет осуществляться исключительно по предварительной личной записи, которая возможна за 15 дней:
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