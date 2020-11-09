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Как будут работать сервисные центры МВД в выходные

Как будут работать сервисные центры МВД в выходные

Введение “карантина выходного дня” не повлияет на работу сервисных центров МВД, они продолжат работать в субботу.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на странице в FACEBOOK.

“Введение “карантина выходного дня” не повлияет на работу сервисных центров МВД. Мы будем работать по обычному графику в субботу с 9:00 до 16:45. Напоминаем, что в целях соблюдения противоэпидемических санитарных требований и во избежание одновременного нахождения в сервисных центрах МВД значительного количества людей, мы ограничиваем количество посетителей в помещениях”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, предоставление услуг будет осуществляться исключительно по предварительной личной записи, которая возможна за 15 дней:

  • онлайн, через функционал, который размещен на сайте;
  • или, в случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди – по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Справка Finance.ua:

  • Министерство внутренних дел Украины ввело для украинских водителей новые онлайн-услуги, которыми можно воспользоваться в личном электронном кабинете водителя.
  • В Министерстве внутренних дел посоветовали украинцам, как быстро обменять водительское удостоверение.
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По материалам Finance.UA
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