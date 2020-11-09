Как получить от государства выплату за период самоизоляции

Более почти 40 тыс. украинских работников, в том числе 8200 медиков, которые находились на самоизоляции от COVID-19, получили выплаты на сумму почти 50 млн гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба правительства.

“Правительство через Фонд социального страхования обеспечивает социальную защиту застрахованных лиц, помогая предотвращать возникновение и распространение коронавирусной болезни COVID-19, в частности, финансирует пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания граждан COVID-19, а также оказывает помощь во время пребывания на самоизоляции под наблюдением”, – сказала Марина Лазебная.

Размер выплаты от Фонда для застрахованного лица составляет 50% его средней зарплаты независимо от страхового стажа работника, для медицинских работников это 100% средней зарплаты.

Что должен сделать работник, контактировавший с лицами, заболевшими COVID-19:

обратиться к работодателю и попросить две недели работать в дистанционном режиме. Согласно решению правительства, работодатели на сегодня имеют право перевести своих работников на дистанционную (надомную) работу;

если такой возможности, учитывая характер выполняемой работы или позицию работодателя, нет, то воспользуйтесь государственной программой поддержки самоизоляции;

Фонд может оплатить период пребывания работающих украинцев на самоизоляции в случае непосредственного контакта с больным COVID -19;

для этого работник должен по телефону в дистанционном режиме обратиться к своему семейному врачу, который откроет листок нетрудоспособности;

чтобы получить от Фонда помощь, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности “изоляция от COVID -19-11” своему работодателю;

в свою очередь, работодатель на основании полученного от работника больничного оформляет заявление-расчет с указанием причины нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID -19, и передает ее в Фонд для проведения финансирования.

Также с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 Фондом социального страхования Украины организован дистанционный прием заявлений-расчетов от страхователей, в том числе по электронной почте.

Справка Finance.ua:

Украина готовится к карантину выходного дня. Ограничения продлятся в течение нескольких недель. Согласно документу, предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Министерство экономики рассматривает возможность расширения круга участников программы “доступные кредиты 5-7-9%” из-за повышения максимального уровня годового дохода предприятий и ослабления условий для фонда оплаты труда и численности персонала.

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