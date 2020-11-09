Как получить от государства выплату за период самоизоляции

Более почти 40 тыс. украинских работников, в том числе 8200 медиков, которые находились на самоизоляции от COVID-19, получили выплаты на сумму почти 50 млн гривен.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба правительства.
“Правительство через Фонд социального страхования обеспечивает социальную защиту застрахованных лиц, помогая предотвращать возникновение и распространение коронавирусной болезни COVID-19, в частности, финансирует пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания граждан COVID-19, а также оказывает помощь во время пребывания на самоизоляции под наблюдением”, – сказала Марина Лазебная.
Размер выплаты от Фонда для застрахованного лица составляет 50% его средней зарплаты независимо от страхового стажа работника, для медицинских работников это 100% средней зарплаты.
Что должен сделать работник, контактировавший с лицами, заболевшими COVID-19:
Также с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 Фондом социального страхования Украины организован дистанционный прием заявлений-расчетов от страхователей, в том числе по электронной почте.
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