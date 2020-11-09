Китай заключит с 14 странами крупнейшее соглашение о свободной торговле

Китай заключит с 14 странами Азии самое крупное соглашение о свободной торговле на планете.
Об этом сообщает Bloomberg.
Документ о создании зоны свободной торговли под названием Всестороннее региональное экономическое партнерство (Regional Comprehensive Economic Partnership) будет подписан в ходе саммита АСЕАН, который будет проходить 12-15 ноября в столице Вьетнама – Ханое.
Кто подпишет соглашение:
Суммарное население этих стран – 2,2 млрд человек, а совокупный ВВП – $26,2 трлн.
Что это дает. В рамках соглашения должны действовать сниженные торговые пошлины, будут укреплены цепочки поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизированы новые правила электронной торговли.
Этот договор стран Азии поставит в невыгодное положение ряд американских компаний, как и транснациональные корпорации, которые находятся за пределами зоны свободной торговли. Усиливает давление подписанный в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом меморандум о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
После отказа от ТТП США утратили для себя возможность эффективно уравновешивать растущее давление Китая на своих соседей по региону.
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