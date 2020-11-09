Китай заключит с 14 странами крупнейшее соглашение о свободной торговле

Китай заключит с 14 странами Азии самое крупное соглашение о свободной торговле на планете.

Об этом сообщает Bloomberg.

Документ о создании зоны свободной торговли под названием Всестороннее региональное экономическое партнерство (Regional Comprehensive Economic Partnership) будет подписан в ходе саммита АСЕАН, который будет проходить 12-15 ноября в столице Вьетнама – Ханое.

Кто подпишет соглашение:

Китай ,Вьетнам, Бруней, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.

Суммарное население этих стран – 2,2 млрд человек, а совокупный ВВП – $26,2 трлн.

Что это дает. В рамках соглашения должны действовать сниженные торговые пошлины, будут укреплены цепочки поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизированы новые правила электронной торговли.

Этот договор стран Азии поставит в невыгодное положение ряд американских компаний, как и транснациональные корпорации, которые находятся за пределами зоны свободной торговли. Усиливает давление подписанный в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом меморандум о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

После отказа от ТТП США утратили для себя возможность эффективно уравновешивать растущее давление Китая на своих соседей по региону.

Справка Finance.ua:

По прогнозам агентства Fitch, Китай станет единственной крупной экономикой, которая закончит 2020 год с ростом ВВП , а не падением, несмотря на то, что пандемия коронавируса началась именно в этой стране.