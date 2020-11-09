0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

Рыночная стоимость китайских технокорпораций упала на 290 млрд дол. за два дня

Рыночная стоимость китайских технокорпораций упала на 290 млрд дол. за два дня

Китайские технологические компании потеряли почти 290 млрд долларов в рыночной стоимости за два дня после того, как правительство ввело новые антимонопольные правила.

Высокотехнологичный индекс ChiNext в Шэньчжэне упал на 3,3%, а индекс Star 50 в Шанхае упал на 3,2% в среду после того, как высокопоставленный чиновник Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC) пообещал внимательно изучить финтех-монополии.

Распродажа акций китайских технологических компаний распространилась на Гонконг, где индекс Hang Seng Tech упал на 6,3%.

Сектор теряет в стоимости почти 290 млрд долларов из-за того, что надзор за банковской деятельностью нацелен на финтех-монополии.

Акции Alibaba, котирующиеся на Гонконге, упали на 9,8%, снизившись на 14,4% за последние две сессии и сократив рыночную капитализацию компании почти на 117 млрд долларов.

Конкуренты Tencent и JD.com потеряли 11,4% и 17,2% за тот же период соответственно, в то время как группа доставки еды Meituan упала на 19,2%. Стоимость Xiaomi, которая обогнала Apple и стала третьим по величине производителем смартфонов в мире, также снизилась на 12,1% за два дня.

Внимание антимонопольных регуляторов к технологическим компаниям повысилось из-за того, что технокорпорации оказывают все более сильное влияние на повседневную жизнь в Китае, где пятая часть потребительских товаров в стране в настоящее время продаются на Alibaba.

На прошлой неделе китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group, подразделения Alibaba по платежам и кредитованию на сумму 37 млрд долларов , после публикации новых предлагаемых правил онлайн-кредитования. В прошлом месяце Пекин опубликовал свой первый проект всеобъемлющего закона о защите персональных данных.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.