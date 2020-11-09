Рыночная стоимость китайских технокорпораций упала на 290 млрд дол. за два дня

Китайские технологические компании потеряли почти 290 млрд долларов в рыночной стоимости за два дня после того, как правительство ввело новые антимонопольные правила.
Высокотехнологичный индекс ChiNext в Шэньчжэне упал на 3,3%, а индекс Star 50 в Шанхае упал на 3,2% в среду после того, как высокопоставленный чиновник Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC) пообещал внимательно изучить финтех-монополии.
Распродажа акций китайских технологических компаний распространилась на Гонконг, где индекс Hang Seng Tech упал на 6,3%.
Сектор теряет в стоимости почти 290 млрд долларов из-за того, что надзор за банковской деятельностью нацелен на финтех-монополии.
Акции Alibaba, котирующиеся на Гонконге, упали на 9,8%, снизившись на 14,4% за последние две сессии и сократив рыночную капитализацию компании почти на 117 млрд долларов.
Конкуренты Tencent и JD.com потеряли 11,4% и 17,2% за тот же период соответственно, в то время как группа доставки еды Meituan упала на 19,2%. Стоимость Xiaomi, которая обогнала Apple и стала третьим по величине производителем смартфонов в мире, также снизилась на 12,1% за два дня.
Внимание антимонопольных регуляторов к технологическим компаниям повысилось из-за того, что технокорпорации оказывают все более сильное влияние на повседневную жизнь в Китае, где пятая часть потребительских товаров в стране в настоящее время продаются на Alibaba.
На прошлой неделе китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group, подразделения Alibaba по платежам и кредитованию на сумму 37 млрд долларов , после публикации новых предлагаемых правил онлайн-кредитования. В прошлом месяце Пекин опубликовал свой первый проект всеобъемлющего закона о защите персональных данных.
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