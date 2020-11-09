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В Казахстане временно запретили покупать доллары

В Казахстане временно запретили покупать доллары

Центробанк Казахстана временно запретил покупать доллары на местном валютном рынке ради поддержания курса национальной валюты — тенге.

Об этом пишет Bloomberg.

Регулятор вмешивался напрямую в ход торгов, отклоняя или задерживая некоторые заявки на покупку долларов. Фактически такая политика представляла собой разновидность валютных интервенций, однако осуществлялись они нестандартными методами, прямо противоречащими режиму плавающего валютного курса, которого официально придерживается ЦБ Казахстана.

Вмешательство ЦБ имело место в начале октября. При этом регулятор не сразу отреагировал на случившееся. Через несколько дней ведомство отметило, что по-прежнему не следует каким-либо ориентирам в виде курса тенге или объема торгов.

Курс национальной валюты является политически значимым вопросом для Казахстана, переживающего первую за 20 лет рецессию после двух введенных в стране из-за пандемии коронавируса карантинов, отмечают опрошенные изданием аналитики. Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу ЦБ Ерболата Досаева обеспечить стабильность тенге.

Также экономисты предполагают, что власти и дальше будут прибегать к тем или иным ограничениям на валютном рынке, поскольку их снятие чревато ослаблением тенге и социальной напряженностью. В этих условиях кредитные организации вынуждены покупать доллары на межбанковском рынке, где ограничения не действуют, однако курс доллара выше, нежели на бирже.

По материалам Лента.РУ
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