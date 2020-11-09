Шмыгаль об отказе городов ужесточать карантин: у мэров нет таких полномочий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины.
Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба правительства.
«В городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения Правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые находятся на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных», – отметил Премьер-министр.
Денис Шмыгаль отметил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые в выходные не должны принимать посетителей.
Министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал главу правительства о том, что состоялись переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Кроме того, Арсен Аваков отметил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.
По результатам совещания было поручено Госпродпотребслужбе совместно с Национальной полицией проводить проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.
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