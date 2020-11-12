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Налог на авто хотят увеличить до 6 минимальных зарплат

Налог на авто хотят увеличить до 6 минимальных зарплат

Народные депутаты от «Слуги народа» предлагают увеличить налог на автомобили. Об этом говорится в законопроекте №3704.

Налог предлагают поднять с 25 тысяч гривен до 36 тысяч, а это 6 минимальных зарплат. Такие нововведения могут вступить в силу уже с 1 января следующего года.

Напомним, сейчас украинцы платят налог за авто стоимостью от 375 минималок (2,25 млн) и возрастом не более 5 лет. Новый документ предусматривает, что украинцы будут платить налоги на авто ценой в 200 минималок (с 1 января 1,2 млн грн) и в возрасте до 8 лет.

По словам авторов законопроекта, он должен помочь частично компенсировать отмену акциза на растаможку машин, которую не одобряет Минфин.

По материалам MMR
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