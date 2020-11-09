Названы самые популярные подержанные авто в разных регионах Украины (цены)

Октябрь стал одним из самых удачных месяцев для рынка подержанных авто Украины за весь непростой 2020 год. Известно, что в октябре в нашей стране было заключено 80 903 сделки по перепродаже транспорта – лучше было только в сентябре (82 500 продаж) и июле (93 535 продаж).

Об этом пишет auto.24tv.

Dacia Logan от $3700 до $7369. Лидер в шести областях: Винницкая, Хмельницкая, Черниговская, Харьковская, Донецкая, Полтавская.

Subaru Forester от $7000 до $25 250. Лидер в шести областях: Киевская, Днепропетровская, Одесская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая.

Dacia Sandero от $5248 до $12 350. Лидер в пяти областях: Тернопольская, Львовская, Сумская, Ровенская, Кировоградская.

Москвич АЗЛК 2141 от $450 до $1800. Лидер в двух областях: Запорожская, Николаевская.

Jeep Grand Cherokee от $5480 до $52 700. (Лидер в двух областях: Ивано-Франковская, Закарпатская.

Opel Vectra от $2800 до $5000. Лидер в одной области: Житомирская.

Интересно, что ранее самым популярным автомобилем в Николаевской области на вторичном рынке был Lexus RX, однако теперь местные жители переключили внимание на… “Москвичи”. Что касается «Логана» – его популярность, похоже, тоже угасает, ведь в последний месяц лета он лидировал сразу в десяти областях нашей страны.

Всего же за 10 месяцев текущего года в Украине было продано 642 140 машин с пробегом. Причем, эти данные не учитывают регистраций “свежепригнанных” подержанных легковушек.

Справка Finance.ua:

В октябре на украинские номера перешли 38,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за рубежа. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем с начала текущего года. Об этом сообщала ассоциация Укравтопром.

Возраст автомобилей: на авто до 5 лет пришлось 30% заявок; те же 30% охватили автомобили, изготовленные 6-10 лет назад; иномарки, возраст которых превысил 10 лет, составили 40% октябрьских регистраций подержанных авто.

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