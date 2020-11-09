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Россия ввела санкции против двух стран Евросоюза

Россия ввела санкции против двух стран Евросоюза

Россия разработала пакет ответных санкций на меры, которые были введены Европейским союзом против Кремля в связи с отравлением видного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом, как сообщает “Интерфакс”, заявил 12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты”, – сказал он.

Однако ответ РФ коснется не всех стран Евросоюза, а только чиновников из Германии и Франции, поскольку, как сказал Лавров, они выступили “локомотивом санкций”.

Кого именно затронет ответ Москвы, Берлину и Парижу собираются сообщить позже, однако глава российского МИД заверил, что это направлено против “руководящих сотрудников аппаратов руководителей” двух стран.

По материалам РБК
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