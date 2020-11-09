Цена газа в Украине зависит от трех факторов – Коболев

Рост или падение цены на газ в Европе, а соответственно и в Украине зависит от трех факторов, предсказать влияние которых очень сложно.
Об этом заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.
Факторы, от которых зависит цена:
Он отказался называть конкретные цифры, но отметил, что “с точки зрения потребителя” у него есть “определенные оптимистические прогнозы”.
“Если бы я точно знал [будущие цены], я бы работал в другом месте и зарабатывал много миллионов долларов. Но это, к сожалению, не так, поэтому назвать [цену на газ в будущем] я не могу. Рынок колеблется, зимой, как правило, происходит рост. Например, за ноябрь мы видим определенную стабилизацию”, – сказал Коболев.
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