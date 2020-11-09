Цена газа в Украине зависит от трех факторов – Коболев

Рост или падение цены на газ в Европе, а соответственно и в Украине зависит от трех факторов, предсказать влияние которых очень сложно.

Об этом заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

Факторы, от которых зависит цена:

погода в Европе;

поведение “Газпрома”;

то, каким образом частные компании, которые закачали газ в украинские хранилища, будут решать вопрос о его продаже.

Он отказался называть конкретные цифры, но отметил, что “с точки зрения потребителя” у него есть “определенные оптимистические прогнозы”.

“Если бы я точно знал [будущие цены], я бы работал в другом месте и зарабатывал много миллионов долларов. Но это, к сожалению, не так, поэтому назвать [цену на газ в будущем] я не могу. Рынок колеблется, зимой, как правило, происходит рост. Например, за ноябрь мы видим определенную стабилизацию”, – сказал Коболев.

Справка Finance.ua:

С августа тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

“Нафтогаз Украины” повысила цену на газ для населения на ноябрь на 34,7% – до 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения.

Стоимость газа в Украине будет расти до декабря. Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы.

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