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Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ

Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что даты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.

Об этом Шевченко заявил в интервью порталу “Голос Америки”.

Глава НБУ выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года.

Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов:

  • первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине;
  • второй – проект бюджета Украины на 2021 год;
  • третий – работы самого Национального банка.

“Для того чтобы появились даты, надо достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист – у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года”, – заявил он.

“Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного суда. Четкие месседжи, которые дал Президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру”, – добавил Кирилл Шевченко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.

Справка Finance.ua:

  • Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков Международного валютного фонда. Срок выполнения оставшихся шести маяков еще не истек.
  • Как заявлял глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в 2021 году Украина сможет избежать дефолта благодаря переговорам с МВФ.

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По материалам Голос Америки
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