Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что даты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.
Об этом Шевченко заявил в интервью порталу “Голос Америки”.
Глава НБУ выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года.
Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов:
“Для того чтобы появились даты, надо достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист – у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года”, – заявил он.
“Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного суда. Четкие месседжи, которые дал Президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру”, – добавил Кирилл Шевченко.
Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.
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