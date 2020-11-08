Кабмин принял план внедрения в Украине связи 5G

Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

Распоряжение принято на заседании правительства 11 ноября.

Согласно плану, в октябре 2021 года будет объявлен конкурс или тендер на выдачу лицензий с использованием системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Это произойдет при условии конверсии радиочастот.

В декабре 2021 года будут определены победители конкурса или тендера, которые выполнили все условия и предложили самую высокую цену за соответствующую полосу.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, на данный момент в Украине функционируют системы мобильной связи 2G, ЗG, 4G.

“Системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G) значительно расширяют ограниченный функционал сервисов сетей подвижной (мобильной) связи предыдущих поколений. Основными функциональными особенностями сетей 5G являются усовершенствованный мобильный широкополосный доступ к Интернету, сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой и массивные межмашинные коммуникации, на основе которых строится все многообразие услуг и возможностей сетей ИМТ2020 (5G)”, – говорится в документе.

К таким услугам и возможностям относятся: значительно высокая скорость передачи данных, объемное видео и видео сверхвысокой четкости, промышленная автоматизация, связь при чрезвычайных ситуациях и т.д. “В результате внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G) экономика Украины получит возможность для стремительного роста”, – отмечается в записке.