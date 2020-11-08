Боятся ли украинцы штрафов за отсутствие маски? (опрос)

Еще после введения карантина в марте Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении распространения коронавируса. Именно тогда и были введены штрафы за нарушение правил карантина: для физических лиц от 17 000 до 34 000 грн, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000 грн.
Позже в апреле вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому было запрещено находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора. К тому времени все еще действовали штрафы за нарушение карантина, однако отдельного пункта по штрафам за отсутствие маски там не было.
Однако украинцы не все спешили надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах или транспорте: большая часть населения просто пренебрегает рекомендациями относительно ношения респираторов или защитных масок.
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Поэтому недавно, 6 ноября, нардепы приняли в целом законопроект №3891, согласно которому ответственность украинцев-нарушителей масочного режима изменили. Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца.
Размеры штрафов:
Штрафовать будут работники полиции или другие уполномоченные лица прямо на месте совершения административного правонарушения, а оплатить штраф можно будет исключительно с помощью безналичных платежных устройств.
Но боятся ли этих штрафов украинцы? Мы решили спросить об этом читателей портала и вот что узнали:
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