Испания планирует бесплатно вакцинировать не менее 10 миллионов граждан

Правительство Испании планирует привить против COVID-19 по меньшей мере 10 миллионов граждан вакциной, разработанной компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.
Об этом сообщает АР.
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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья отметил, что вакцинация будет бесплатной. Он ожидает, что страна получит первые дозы вакцины компании Pfizer в начале следующего года. А сам процесс прививки пройдет до мая 2021-го.
Напомним, компания Pfizer из США и немецкая BioNTech, которые разрабатывают вакцину против COVID-19, заявили, что их вариант показал эффективность 90% в предотвращении инфицирования людей.
С начала эпидемии в Испании подтверждено 1 426 602 случаев COVID-19, в том числе 39 345 летальных.
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