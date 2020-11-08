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Количество оплачиваемых больничных увеличилось на 50%

Количество оплачиваемых больничных увеличилось на 50%

Количество листов с оплачиваемыми больничными, которые оформляются в Фонде социального страхования Украины, выросло на почти 49% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

“Динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с начала осени. Соответственно растут расходы Фонда на финансирование пособий по временной потере трудоспособности”, – говорится в сообщении.

По оперативным данным, в октябре текущего года:

  • количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилось на 48,9%;
  • на 35,4% возросло количество дней нетрудоспособности;
  • сумма расходов выросла на 38,7% или на 334,7 млн грн.

Рост числа листов и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными заболеваниями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью.

Темпы роста листов временной нетрудоспособности – самые большие в регионах, где областные центры отнесены к «красному» и «оранжевому» уровням эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС:

  • в Сумской области увеличение больничных в октябре по сравнению с сентябрем составило 90,8%;
  • в Тернопольской области – 87,9%;
  • Николаевской области – 83,3%;
  • Винницкой области – 80,4%;
  • Полтавской области – 72,6%;
  • Харьковской области – 66,1%;
  • Черкасской области – 63%;
  • Ровенской области – 62,2%.

Справка Finance.ua:

  • В течение октября ФССУ принял на оплату более 396 тыс. листов нетрудоспособности. Общая сумма составила 1,2 миллиарда гривен.
  • Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам трех кварталов составил почти 326 гривен против 274,75 грн за тот же период прошлого года. Рост среднедневной суммы пособия составило 18,6%.

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По материалам Finance.UA
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