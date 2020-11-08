Количество оплачиваемых больничных увеличилось на 50%

Количество листов с оплачиваемыми больничными, которые оформляются в Фонде социального страхования Украины, выросло на почти 49% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

“Динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с начала осени. Соответственно растут расходы Фонда на финансирование пособий по временной потере трудоспособности”, – говорится в сообщении.

По оперативным данным, в октябре текущего года:

количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилось на 48,9%;

на 35,4% возросло количество дней нетрудоспособности;

сумма расходов выросла на 38,7% или на 334,7 млн грн.

Рост числа листов и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными заболеваниями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью.

Темпы роста листов временной нетрудоспособности – самые большие в регионах, где областные центры отнесены к «красному» и «оранжевому» уровням эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС:

в Сумской области увеличение больничных в октябре по сравнению с сентябрем составило 90,8%;

в Тернопольской области – 87,9%;

Николаевской области – 83,3%;

Винницкой области – 80,4%;

Полтавской области – 72,6%;

Харьковской области – 66,1%;

Черкасской области – 63%;

Ровенской области – 62,2%.

Справка Finance.ua:

В течение октября ФССУ принял на оплату более 396 тыс. листов нетрудоспособности. Общая сумма составила 1,2 миллиарда гривен.

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам трех кварталов составил почти 326 гривен против 274,75 грн за тот же период прошлого года. Рост среднедневной суммы пособия составило 18,6%.

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