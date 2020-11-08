Количество оплачиваемых больничных увеличилось на 50%

Количество листов с оплачиваемыми больничными, которые оформляются в Фонде социального страхования Украины, выросло на почти 49% по сравнению с сентябрем 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.
“Динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с начала осени. Соответственно растут расходы Фонда на финансирование пособий по временной потере трудоспособности”, – говорится в сообщении.
По оперативным данным, в октябре текущего года:
Рост числа листов и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными заболеваниями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью.
Темпы роста листов временной нетрудоспособности – самые большие в регионах, где областные центры отнесены к «красному» и «оранжевому» уровням эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая почта добавила новый способ оплаты за посылкуВчера, 11:30 - 4208 12
В МВД заявили, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1256 8
Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавирусаВчера, 20:41 - 587 6
Вам кэшбэк! Что предлагают банки клиентам, и почему этот вид бонусов скоро может совсем исчезнутьВчера, 10:48 - 2254 5
Банки не согласны на уступки, - малый бизнес выступил против неподъемных комиссий за карточные платежиПозавчера, 15:15 - 3716 4
Новая почта добавила новый способ оплаты за посылкуВчера, 11:30 - 4208 12
Вам кэшбэк! Что предлагают банки клиентам, и почему этот вид бонусов скоро может совсем исчезнутьВчера, 10:48 - 2254 5
В НБУ назвали причины падения гривны в течение последних месяцевВчера, 16:02 - 1420 3
В МВД заявили, пойдут ли еще на уступки владельцам "еврономеров"Вчера, 17:21 - 1256 8
5 случаев, когда можно согласиться на зарплату ниже рыночнойВчера, 09:03 - 1222
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Позавчера, 12:10 - 888 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 395
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 765 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1279 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1734