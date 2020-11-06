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Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Европейская комиссия собирается закупить около 300 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Вскоре должен быть подписан контракт.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

“Большие новости от Pfizer и BioNTech по итогу последних клинических испытаний вакцины от коронавируса. Европейская наука работает”, – написала она в Twitter.

Ранее сегодня стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

Также мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

По материалам РБК-Украина
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