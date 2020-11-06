Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Европейская комиссия собирается закупить около 300 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech. Вскоре должен быть подписан контракт.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.
“Большие новости от Pfizer и BioNTech по итогу последних клинических испытаний вакцины от коронавируса. Европейская наука работает”, – написала она в Twitter.
Ранее сегодня стало известно, что вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.
Также мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Книга жалоб упразднена: куда теперь жаловаться11 ч. назад - 1439 11
В “Слуге народа” прогнозируют туристический бум из-за игорного бизнеса6 ч. назад - 1246 7
В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движенияВчера, 14:14 - 1764 5
Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламенте6 ч. назад - 1698 4
Банк Порошенко сократил чистую прибыль почти в 10 раз10 ч. назад - 1495 3
Стоимость квартир на "вторичке" Киева в октябре (инфографика)10 ч. назад - 7619 3
Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламенте6 ч. назад - 1698 4
Банк Порошенко сократил чистую прибыль почти в 10 раз10 ч. назад - 1495 3
Книга жалоб упразднена: куда теперь жаловаться11 ч. назад - 1439 11
Экспериментальная вакцина от Pfizer эффективна на 90% - индексы взлетели до рекорда3 ч. назад - 1316
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)7 ч. назад - 355
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 240
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 614 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1079 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1587