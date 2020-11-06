Высокопоставленные должностные лица теперь могут получать подарки любой стоимости - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) лишено возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, в частности это касается нарушения чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков. Теперь чиновники могут чувствовать себя свободно при получении ценных подарков и “благодарить” дарителей, не боясь ответственности.
Как сообщает пресс-служба НАПК, механизм противодействия таким правонарушением и неотвратимости наказания разрушен скандальным решением Конституционного Суда Украины от 27 октября.
“Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений”, – объясняет Председатель НАПК Александр Новиков.
Кто среди высоких чинов, которые теперь могут принимать подарки:
“Из-за решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишены возможности проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и т.д.”, – говорится в сообщении НАПК.
Однако агентство надеется, что законодатели найдут правовые пути урегулирования этой ситуации.
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