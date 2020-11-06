Высокопоставленные должностные лица теперь могут получать подарки любой стоимости - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) лишено возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, в частности это касается нарушения чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков. Теперь чиновники могут чувствовать себя свободно при получении ценных подарков и “благодарить” дарителей, не боясь ответственности.

Как сообщает пресс-служба НАПК, механизм противодействия таким правонарушением и неотвратимости наказания разрушен скандальным решением Конституционного Суда Украины от 27 октября.

“Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений”, – объясняет Председатель НАПК Александр Новиков.

Кто среди высоких чинов, которые теперь могут принимать подарки:

Президент Украины;

Премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители;

народные депутаты Украины;

судьи и прокуроры;

члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

члены Центральной избирательной комиссии;

глава Национального банка Украины, его заместители;

члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

члены Антимонопольного комитета Украины;

глава Фонда государственного имущества Украины, его заместители;

глава Государственной таможенной службы Украины, его заместители;

глава Государственной фискальной службы Украины;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;

руководитель Офиса Президента Украины, его заместители;

другие государственные служащие категории “А” и “Б”, должностные лица местного самоуправления, относящиеся к первой-третьей категориям.

“Из-за решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишены возможности проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и т.д.”, – говорится в сообщении НАПК.

Однако агентство надеется, что законодатели найдут правовые пути урегулирования этой ситуации.

Справка Finance.ua:

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности подачи деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

30 октября Президент внес в Верховную Раду законопроект “О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству” (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ .

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫