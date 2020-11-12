Названы самые распространенные мифы о субсидии в Украине

На сегодняшний день в Украине субсидией пользуются более 6 миллионов семей. Но даже несмотря на не очень хорошее финансовое состояние и возрастающее количество долгов по оплате услуг ЖКХ, многие украинцы не спешат обращаться за помощью к государству. Отчасти это связано и с большим количеством заблуждений, возникших вокруг субсидии. Поэтому следует развенчать наиболее популярные мифы о субсидиях.
Об этом пишет Юридический портал Украины.
Миф 1: Субсидия маленькая и ее сложно получить. Процедура получения коммунальной субсидии максимально упрощена. Для назначения компенсации необходимо всего два документа: заявление и декларация о доходах. Любую другую необходимую информацию специалисты управления соцзащиты собирают самостоятельно. С недавнего времени у граждан Украины появилась возможность подавать документы на субсидию в электронном виде.
Размер субсидии индивидуален для каждой семьи и зависит не только от доходов домохозяйства и количества лиц, зарегистрированных в квартире (доме), но и от стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Миф 2: За ошибки в декларации предусмотрен штраф. Для оформления субсидии предусмотрена упрощенная форма декларации о доходах и расходах. Заполнить ее несложно, поскольку нет необходимости вносить суммы доходов, нужно просто перечислить виды и источники получения прибыли. Инструкция по заполнению декларации размещена на сайте Минсоцполитики. Кроме того, помощь в заполнении документов могут предоставить сотрудники управления социальной защиты населения.
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Штрафные санкции за допущенные в декларации ошибки применяться не будут. Правда, это не касается фактов умышленного сокрытия важной информации. В случае выявления мошенничества — предоставление жилищной субсидии прекращается, а излишне начисленные средства должны быть возвращены государству.
Миф 3: Коммунальные ресурсы должны полностью использоваться. На самом деле нет никакой необходимости использовать коммунальные услуги в полном объеме, если семье хватает меньшего количества. За неиспользованные ресурсы субсидию не отбирают. Более того, государство призывает экономно расходовать тепло, газ, воду или электроэнергию. Сбереженные деньги остаются на счетах домохозяйства и могут использоваться в будущих платежах.
Миф 4: Если есть долги за коммуналку, на субсидию не надейся. Абсолютно устарелое утверждение, поскольку данная норма была отменена еще в 2011 году. Наличие задолженности по оплате ЖКУ не является основанием для отказа в получении субсидии.
Миф 5: Безработным субсидия не положена. Благодаря изменению законодательства безработные граждане вправе претендовать на коммунальную субсидию. Однако есть ряд нюансов. Так, например, украинцам, находящимся на учете в центре занятости и получающим пособие по безработице, в доход засчитывается именно эта сумма. Если же выплат по безработице нет — доход учитывается на уровне одного прожиточного минимума для трудоспособного лица. А вот гражданам, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в службе занятости, в доход будет учтен двойной прожиточный минимум.
Миф 6: Хочешь потерять субсидию – купи валюту. Компенсация по оплате услуг ЖКХ не назначается, когда кто-то из членов домохозяйств в течение 12 месяцев, предшествующих обращению за субсидией, совершил единоразовое приобретение товаров, работ и услуг на сумму, превышающую 50 000 гривен. Приобретение валюты в этот перечень не входит, а значит не лишает субсидианта права на помощь от государства.
Напомним, ранее Finance.ua сообщал о том, как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, какие документы надо подать и сколько ждать их рассмотрения.
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