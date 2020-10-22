Как оформить субсидию: украинцам назвали три способа

Как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, какие документы надо подать и сколько ждать их рассмотрения, рассказал в эфире телеканала “Украина 24” заместитель директора департамента социальной политики Киевской горгосадминистрации Максим Бученко.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса в центрах социальной защиты населения работает исключительно прием граждан по предварительной записи. В то же время, перед каждым районным управлением есть ящики, в которых можно оставить заявления, жалобы, пожелания. Заявления и документы вынимаются из ящика каждые 2-3 часа.

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Чиновник напомнил, что подать заявление на субсидию можно тремя путями – онлайн, по почте или лично.

“Но лично сейчас не очень получается. Остается почта и электронный вариант. Есть сайт Минсоцполитики, на нем есть подача документов на субсидии. Надо только заявление и декларацию. Субсидия назначается с месяца подачи. Есть исключение – начало отопительного периода, когда субсидия назначается двумя месяцами назад, то есть, с начала отопительного периода. Заявление могут подать в ноябре, но рассматривать его будут с 15 октября, как это предусмотрено постановлением Кабинета Vинистров”, – рассказал он.

Бученко уточнил, что сроки рассмотрения заявления – 10 дней с момента получения всей необходимой информации органами социальной защиты.

Также чиновник рассказал, что в случае неправомерного начисления субсидий людей заставят вернуть начисленную сумму.

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