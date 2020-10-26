Получателей субсидий в Украине будут проверять по-новому: что задумали в Кабмине

С нового года в Украине вступит в силу новая процедура проверки получателей субсидий на оплату коммунальных услуг.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, для граждан абсолютно ничего не изменится, меняется лишь алгоритм проведения проверки информации.

“На сегодня при обращении часть информации предоставляет гражданин, заполняя заявление и декларацию, а часть орган соцзащиты уже получает непосредственно самостоятельно в порядке обмена данными с фискальной службой, с Пенсионным фондом, фондом соцстрахования и так далее. Уже после того, как назначена субсидия, Министерство финансов, ответственное в государстве за проведение проверки, проводит проверку через все существующие базы данных. С начала следующего года процедура меняется. Параллельно с органами социальной защиты населения будет осуществляться проверка с другими реестрами через Министерство финансов”, – отметил замминистра.

По его словам, теперь данные о недостоверной предоставленной информации от граждан будут поступать в органы соцзащиты не на этапе получения субсидии, а перед ее назначением. Это даст возможность не допустить неправомерных выплат.

Музыченко добавил, что новая процедура не повлияет на сроки рассмотрения документов на получение субсидий. Он напомнил, что субсидия назначается в десятидневный срок с момента поступления всех необходимых документов, а в индивидуальных случаях – до 30 дней.

Также он рассказал, повлияет ли на размер субсидии то, что цена на газ повысится с ноября 2020 года.

“Увеличение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги имеет следствием увеличение размера субсидий. Механизм субсидий заключается в том, что для домохозяйств определяется тот объем платежа, который оно осуществляет в зависимости от доходов. Поскольку доходы в данной ситуации не изменятся, а меняются расходы, то вся дополнительная сумма расходов ложится собственно на субсидии», – отметил Музыченко.

В то же время, заместитель министра отметил, что доходы украинцев в 2021 году будут расти:

“У нас в следующем году предусмотрено и увеличение минимальной зарплаты, и средняя зарплата как следствие вырастет, и пенсии вырастут. Ориентировочно это составит 400-500 гривен по году, если сравнивать месяц к месяцу. Предусматривается проведение индексации, пересчета в связи с увеличением минимальной зарплаты, дополнительные механизмы социальной поддержки отдельных наиболее уязвимых категорий. Совокупно доходы населения увеличатся”.

По его словам, “это говорит о том, что размеры субсидий теоретически могут корректироваться”.

Справка Finance.ua:

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Для пользователей, которые покупают газ по тарифу “Месячный”, стоимость голубого топлива составит 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

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