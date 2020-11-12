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Как облагаются налогом иностранные доходы, стаж работы в других странах - объяснение ГНС

Как облагаются налогом иностранные доходы, стаж работы в других странах - объяснение ГНС

Действующее налоговое законодательство предусматривает уплату налогов со всех видов доходов, полученных как в Украине, так и за рубежом.

Об этом сообщает ГНС.

Кроме отдельных видов доходов, определенных Налоговым кодексом Украины, не подлежат налогообложению или освобождены от налогообложения, например: государственные и социальные материальные помощи, получаемые из бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального страхования; наследство от членов семьи первой и второй степени родства; продажа одного легкового авто в течение года и тому подобное.

Физические лица со своих заработных плат уплачивают налог на доходы физических лиц и военный сбор. Отчисление этих налогов осуществляет работодатель как налоговый агент.

Налоговым кодексом Украины регламентировано, что граждане Украины-налоговые резиденты, работающие за рубежом, обязаны задекларировать полученные доходы (п. 170.11 ст. 170 Налогового кодекса Украины).

Для избежания двойного налогообложения заключен ряд соглашений с другими странами:

  • На сегодня действуют более 70 двусторонних межправительственных соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения.
  • Это такие страны, как Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Испания, Португалия, Армения, Беларусь, Грузия, Швеция, Норвегия, Латвия, Литва, Эстония и др.

Эти договоры предусматривают, что налог с доходов, уплаченный за рубежом, засчитывается в уменьшение налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц в Украине.

Для определения права на пенсию Пенсионным фондом Украины может быть принят во внимание стаж работы в другой стране.

Для зачисления Украиной страхового стажа, приобретенного за границей в государствах, с которыми заключены двухсторонние соглашения, гражданин Украины должен официально (легально) работать за рубежом (в некоторых случаях не менее, чем определенный период времени – год) и платить все соответствующие отчисления, в том числе социальный взнос.

К таким странам относятся государства бывшего Советского Союза и государства СНГ:

  • Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская федерация, Молдова, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), государства Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), ближнего и дальнего зарубежья (Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Испания, Португалия и др).

Полный перечень стран, с которыми заключены соглашения, размещен на сайте Пенсионного фонда Украины.

То есть дважды с одной суммы налог платить не нужно.

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По материалам Finance.UA
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