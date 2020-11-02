Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламенте

В 2021 году Украина сможет избежать дефолта благодаря переговорам с МВФ.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала “Украина 24”.

“Если говорить крупными категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что грядущий год мы пройдем. Нам будет тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков. Министр финансов работает над этими вопросами и ждет позитивных сигналов – приезд миссии или 2-й транш по программе Stand-by”, – отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что рассчитывает на удачные переговоры.

“Мы настроены на сотрудничество и понимаем, что большинство требований МВФ к нам отвечают нашим интересам. Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще, чтобы выстроить цивилизованную экономику, а это совпадает с позицией МВФ”, – добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков Международного валютного фонда ( МВФ ). Срок выполнения оставшихся шести маяков еще не истек.

Как сообщал министр финансов Сергей Марченко, решение Конституционного суда ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате Украина может потерять 2,23 миллиарда долларов.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.

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