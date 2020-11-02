Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламенте

В 2021 году Украина сможет избежать дефолта благодаря переговорам с МВФ.
Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала “Украина 24”.
“Если говорить крупными категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что грядущий год мы пройдем. Нам будет тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков. Министр финансов работает над этими вопросами и ждет позитивных сигналов – приезд миссии или 2-й транш по программе Stand-by”, – отметил он.
Гетманцев подчеркнул, что рассчитывает на удачные переговоры.
“Мы настроены на сотрудничество и понимаем, что большинство требований МВФ к нам отвечают нашим интересам. Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще, чтобы выстроить цивилизованную экономику, а это совпадает с позицией МВФ”, – добавил нардеп.
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