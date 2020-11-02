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В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движения

В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движения

Впервые в Украине разработан стандарт мер и средств для успокоения дорожного движения, согласно которому с 1 ноября на автодорогах Украины, кроме “лежачих полицейских”, начнут использовать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Об этом свидетельствует информация “Укравтодора”.

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“Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что средства успокоения дорожного движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. При этом, особое внимание уделяется участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

“До сих пор существовало только одно средство успокоения движения – так называемый “лежачий полицейский”. Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск. Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектуються при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции”, – добавили в “Укравтодоре”.

По материалам Центр транспортных стратегий
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