Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)

Генеральный директор Tesla Илон Маск выполнил свое обещание продать Tesla Tequila – через два года после того, как он опубликовал в Твиттере тизер. Бутылки по 250 долларов за штуку быстро исчезли с виртуальной полки.
Об этом сообщает Reuters.
На фотографиях была изображена изящная бутылка в форме молнии.
Маск изложил в Твиттере идею Teslaquila в 2018 году, что многие его сторонники сочли за шутку. Попытки Маска зарегистрировать этот напиток в октябре того же года осудили мексиканские производители текилы.
Скриншот: Reuters
Согласно информации на веб-сайте Tesla, вкус напитка характеризуется нотками «сухих фруктов с легким ванильным ароматом и сбалансированным послевкусием корицы и перца». Стеклянная бутылка изготовлена вручную в форме молнии.
На веб-сайте отмечается, что продукт выпущен производителем текилы Nosotros и продается на Speakeasy Co, платформе электронной коммерции, базирующейся в Калифорнии.
Бутылок с 40-градусным напитком уже нет в онлайн-магазине автопроизводителя. Доставка возможна в конце 2020 года.
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