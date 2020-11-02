Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)

Генеральный директор Tesla Илон Маск выполнил свое обещание продать Tesla Tequila – через два года после того, как он опубликовал в Твиттере тизер. Бутылки по 250 долларов за штуку быстро исчезли с виртуальной полки.

Об этом сообщает Reuters.

На фотографиях была изображена изящная бутылка в форме молнии.

Маск изложил в Твиттере идею Teslaquila в 2018 году, что многие его сторонники сочли за шутку. Попытки Маска зарегистрировать этот напиток в октябре того же года осудили мексиканские производители текилы.

Скриншот: Reuters

Согласно информации на веб-сайте Tesla, вкус напитка характеризуется нотками «сухих фруктов с легким ванильным ароматом и сбалансированным послевкусием корицы и перца». Стеклянная бутылка изготовлена вручную в форме молнии.

На веб-сайте отмечается, что продукт выпущен производителем текилы Nosotros и продается на Speakeasy Co, платформе электронной коммерции, базирующейся в Калифорнии.

Бутылок с 40-градусным напитком уже нет в онлайн-магазине автопроизводителя. Доставка возможна в конце 2020 года.

Справка Finance.ua:

Миллиардер из Кремниевой долины – не новичок в ограниченных разовых продажах необычных товаров. В начале 2018 года он продал огнеметы по 500 долларов за штуку, собрав 10 миллионов долларов для своего проекта по созданию высокоскоростных туннелей The Boring Company.