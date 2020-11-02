В октябре международные резервы Украины уменьшились на 1,5% – НБУ

По предварительным данным, по состоянию на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долларов (в эквиваленте) – в октябре они уменьшились на 1,5%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Причины уменьшения. Резервы в октябре уменьшились вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций НБУ для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.
В Нацбанке добавили, что динамику резервов определяли следующие факторы:
Сообщается, что в отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе активизации импортеров.
“Для сглаживания колебаний в сторону обесценивания Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 млн долл.
Еще один фактор, который влиял на динамику резервов, – переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 млн долл. (в эквиваленте).
“Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка”, – добавили в НБУ.
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