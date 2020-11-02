Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газ

Стало известно, какие автомобили украинцы чаще всего переводят на газ.

Об этом пишет Автотема.

Согласно статистике за год в Украине существенно снизилось количество регистраций ГБО на авто. Так, если в сентябре 2019 г. было выполнено 11,5 тысячи таких операций, то за аналогичный период текущего года – всего 3102.

Читайте также: В Мининфраструктуры обсудили стоимость сертификации авто с ГБО

Скорее всего, такое падение связано с существенным подорожанием услуги по переоформлению: раньше регистрация ГБО обходилась в 500-600 грн, а сейчас – примерно в 3000 грн.

Впрочем, реальное количество новых автомобилей с ГБО на дорогах страны куда больше – большое количество автомобилистов оснащают свои машины газобаллонными установками, однако не ставят их на учет.

Что касается автомобилей, на которые чаще всего устанавливают ГБО, то десятка самых популярных марок выглядит следующим образом:

ВАЗ (338)

(338) Toyota (287)

Volkswagen (226)

Hyundai (220)

Nissan (174)

Ford (169)

Skoda (160)

Renault (150)

Mitsubishi (142)

Chevrolet (135).

Хотите купить новый автомобиль, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.