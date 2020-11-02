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Локдаун ничего не изменит. Гороховский назвал способы помощи малому и среднему бизнесу

Локдаун ничего не изменит. Гороховский назвал способы помощи малому и среднему бизнесу

Один из сооснователей monobank Олег Гороховский заявил, что локдаун в Украине уже не нужен, поскольку он ничего не изменит.

Об этом Гороховский написал на своей странице в FACEBOOK.

“Все растет по экспоненте, система здравоохранения не готова, тестов на всех не хватает, масочный режим не контролируется и не выполняется. Локдаун уже не нужен. Он ничего не изменит, кроме как окончательно доконает малый и средний бизнес. Сегодня малому бизнесу некуда деваться”, – пишет Олег Гороховский.

Как по его мнению можно помочь малому бизнесу:

  • прекратить спекуляции по поводу локдауна, каждый должен решить сам, закрывать ему свой бизнес или нет;
  • убрать налоговую нагрузку с маленьких предприятий;
  • найти средства на предоставление арендных и процентных каникул для малого и среднего бизнеса;
  • начать делать госзакупки у малого и среднего бизнеса и помогать им с оформлением заявок на участие в торгах, где покупателями являются распорядители госбюджетов всех уровней;
  • включить их бизнес-помещения в перечень получателей коммунальных субсидий;
  • продотировать рекламные инструменты для бизнеса в региональных и центральных СМИ;
  • населению необходимо чаще покупать у малого бизнеса.

“Загнется малый бизнес – загнется страна и даже не столько экономически, сколько ментально. Каждая неудача отсекает большое количество тех, кто не хочет, обжёгшись, пробовать снова. Мы рискуем получить огромное количество тех, кто поставит крест на желании делать тут бизнес и, в конечном счете, придет за пособием или просто уедет”, – утверждает Гороховский.

Справка Finance.ua:

  • Ранее стартовал проект по поддержке малого и среднего бизнеса, иницированный сооснователем monobank Олегом Гороховским.

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По материалам Finance.UA
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