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Гороховский запустил социальный эксперимент с малым бизнесом "СЕО на 1 день"

Гороховский запустил социальный эксперимент с малым бизнесом "СЕО на 1 день"

Стартовал проект по поддержке малого и среднего бизнеса, иницированный сооснователем monobank Олегом Гороховским.

Об этом написал Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

“Я запускаю проект «СЕО на 1 день». Я готов один день в месяц поработать CEO любого бизнеса, который покажется мне перспективным. Вам придется показать всё, вы услышите много неудобных вопросов и даже неприятных вещей. Но это, в конечном счёте, позволит вам стать лучше, больше и эффективнее.

Если вы представитель малого и среднего бизнеса, заполняйте форму заявки по ссылке.

Важное условие – “Чтобы вы максимально ответственно подготовились к этому мероприятию, которое изменит ваш бизнес, и хорошо сделали свою домашнюю работу, это удовольствие будет не бесплатным. Вы должны быть готовы, если я выберу именно вас, сделать взнос в 100 000 гривен. Эти деньги в полном объеме я направлю на стипендии для талантливых студентов в трех ВУЗах – Могилянке, КПИ и Университете им. Шевченко”, – написал он.

Три компании, которые станут участниками проекта, назовут 6 ноября 2020 года.

Он отметил: “О компаниях, которые я выберу, чтобы стать в них СЕО на день, я с удовольствием расскажу в своих социальных сетях. О каждой из них и моей однодневной работе, мы с Yaroslava Gres и ее крутой командой Gres Todorchuk также снимем отдельный ролик, которым я тоже поделюсь. Первые три компании, которые станут участниками проекта, я назову 6 ноября 2020 года”.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта совместно с monobank с 1 августа и по 31 октября запустила партнерский проект в автоматизированных почтовых отделениях: за расчет картой monobank в сети POS-терминалов Укрпочты можно получить кэшбэк в размере 10% от стоимости услуг.
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По материалам Finance.UA
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