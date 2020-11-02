В Украине хотят предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат

Верховная рада поддержала за основу законопроект №3817, которым предлагается платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат.

За документ проголосовали 247 нардепов.

Закон расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация.

В такие выплаты предлагают включить: пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

В документе прописаны и источники таких выплат. При этом в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

Справка Finance.ua:

Ранее в Раде рекомендовали ограничить должникам по оплате коммуналки выезд за границу.

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