Могут ли закрыть больничный и без отрицательного ПЦР-теста

В Министерстве здравоохранения рассказали, что для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус. Семейный врач может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.
Об этом рассказал санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, есть случаи, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия врачом им больничного. Они еще и требуют отрицательный ПЦР-тест. Ляшко говорит, что это противоречит законодательству.
Семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших, если:
Напомним, в Минздраве предлагают ввести новый показатель для “красной” зоны и новые карантинные ограничения.
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