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Могут ли закрыть больничный и без отрицательного ПЦР-теста

Могут ли закрыть больничный и без отрицательного ПЦР-теста

В Министерстве здравоохранения рассказали, что для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус. Семейный врач может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.

Об этом рассказал санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, есть случаи, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия врачом им больничного. Они еще и требуют отрицательный ПЦР-тест. Ляшко говорит, что это противоречит законодательству.

Семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших, если:

  • прошло 10 дней от первого дня симптомов, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.
  • прошло 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.
  • получил отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, в Минздраве предлагают ввести новый показатель для “красной” зоны и новые карантинные ограничения.

Справка Finance.ua:

  • В Минздраве рассказали о стоимости и финансировании ПЦР-тестов на коронавирус. Со слов министра здравоохранения Максима Степанова, до 80% тестов на коронавирус делают за счет государственных лабораторий.

Страхование от коронавируса 😷

По материалам Finance.UA
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