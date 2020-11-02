Могут ли закрыть больничный и без отрицательного ПЦР-теста

В Министерстве здравоохранения рассказали, что для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус. Семейный врач может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.

Об этом рассказал санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, есть случаи, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия врачом им больничного. Они еще и требуют отрицательный ПЦР-тест. Ляшко говорит, что это противоречит законодательству.

Семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших, если:

прошло 10 дней от первого дня симптомов, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.

прошло 10 дней от получения положительного результата ПЦР -теста, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.

получил отрицательный ПЦР -тест.

Напомним, в Минздраве предлагают ввести новый показатель для “красной” зоны и новые карантинные ограничения.

Справка Finance.ua: