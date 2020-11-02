Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения

Минздрав предлагает ввести новый показатель для “красной” зоны карантина. Он связан с числом положительных тестов на коронавирус. Также предлагаются новые карантинные ограничения.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Что предлагают – установить определенные ограничения в “красной” зоне карантина. Ввести дополнительный показатель:
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