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Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения

Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения

Минздрав предлагает ввести новый показатель для “красной” зоны карантина. Он связан с числом положительных тестов на коронавирус. Также предлагаются новые карантинные ограничения.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Что предлагают – установить определенные ограничения в “красной” зоне карантина. Ввести дополнительный показатель:

  • если заболеваемость превышает 320 на 100 тысяч населения, территория переходит в “красный” уровень, и на ней показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех протестированных.
  • В таком случае предлагается ограничить и не позволять выбирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень. По словам Ляшко, в Украине этот показатель составляет 19%. Однако, есть регионы, где такой показатель составляет 42%.
  • В “красной” зоне предлагают разрешить работу магазинов с 7:00 до 20:00. Чтобы в торговых центрах работали только магазины, чтобы люди могли купить себе вещи и это не влияло на экономику страны.
  • Также Минздрав предлагает разрешить работу в “красной зоне” непродовольственных магазинов с 8:00 до 19:00 при условии ограничения количества посетителей 1 человек на 20 кв. м.
  • Запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.
  • Ввести время для обслуживания пожилых людей – с 10:00 до 12:00 (это рекомендация, по словам Ляшко, и она не запрещает людям пожилого возраста посещать учреждения и в другое время).
  • Разрешить работу детсадов и начальной школы (1-4 классы).

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Минздраве рассказали о стоимости и финансировании ПЦР-тестов на коронавирус. Стоимость ПЦР-тестирования в Украине – 720-750 гривен. Со слов министра здравоохранения Максима Степанова, до 80% тестов на коронавирус делают счет государственных лабораторий.

Страхование от коронавируса

По материалам Finance.UA
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