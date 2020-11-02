0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Украинские авиакомпании уволили 30% сотрудников из-за пандемии - Криклий

Украинские авиакомпании уволили 30% сотрудников из-за пандемии - Криклий

Из-за пандемии коронавируса украинские авиакомпании уволили почти треть работников.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в интервью Укринформу.

«Сокращения произошли – и обслуживающего персонала, и летного состава, стюардесс и пилотов. В среднем 30% людей уволили. Считаю, это самые большие их потери – людей готовили, в них вкладывали. Сейчас они, наверное, и не смогут устроиться за границей – пока дефицит предложений. И надеюсь, восстановление мировой авиации не за горами, а мы будем своевременно реагировать на это. А пока и идею создания национального перевозчика далеко не прячем. Именно в такие времена становится понятно, что трудно зависеть от кого-то извне, собственные “крылья” – это стратегия безопасности», – заявил министр.

Читайте также: Криклий рассказал, на каком этапе находится создание государственной авиакомпании

По его словам, авиакомпании просят о господдержке, но ресурсов нет.

«Мне жаль, всем бы помог, но пока проблемы компаний – на плечах их владельцев. Не теряем надежды найти инструмент поддержки, чтобы пережили этот турбулентный период пандемии, продержались до следующего летнего сезона», – добавил Криклий.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.