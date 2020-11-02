Украинские авиакомпании уволили 30% сотрудников из-за пандемии - Криклий

Из-за пандемии коронавируса украинские авиакомпании уволили почти треть работников.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в интервью Укринформу.
«Сокращения произошли – и обслуживающего персонала, и летного состава, стюардесс и пилотов. В среднем 30% людей уволили. Считаю, это самые большие их потери – людей готовили, в них вкладывали. Сейчас они, наверное, и не смогут устроиться за границей – пока дефицит предложений. И надеюсь, восстановление мировой авиации не за горами, а мы будем своевременно реагировать на это. А пока и идею создания национального перевозчика далеко не прячем. Именно в такие времена становится понятно, что трудно зависеть от кого-то извне, собственные “крылья” – это стратегия безопасности», – заявил министр.
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По его словам, авиакомпании просят о господдержке, но ресурсов нет.
«Мне жаль, всем бы помог, но пока проблемы компаний – на плечах их владельцев. Не теряем надежды найти инструмент поддержки, чтобы пережили этот турбулентный период пандемии, продержались до следующего летнего сезона», – добавил Криклий.
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