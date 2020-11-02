Продажи электрифицированных авто в Германии в октябре выросли на 365%

Регистрация новых электрокаров в Германии увеличилась на 365% до 23 158, в результате чего рыночная доля этого типа транспортных средств достигла 8,3% в октябре. Об этом свидетельствуют данные Федерального управления транспортных средств (KBA), передает Automotive News Europe.
Продажи плагин-гибридов увеличились на 256% до 24 859 единиц, а их доля на рынке увеличилась до 9,1%. Продажи бензиновых автомобилей сократились на 30%, дизельных – на 19%. Доля бензиновых автомобилей снизилась до 42,1%, дизельных – до 26%.
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По данным KBA, общее количество регистраций новых автомобилей в Германии сократилось на 3,6% в октябре до 274 303 единиц.
Такие бренды, как Lexus, Dacia, Renault и Audi, показали хорошие результаты в течение месяца, в то время как такие концерны, как Ford Motor, Volkswagen, BMW и Tesla, сообщили об отрицательных результатах.
Регистрации новых автомобилей Lexus подскочили на 77%, а Dacia – на 58,1%. Продажи автомобилей Renault выросли на 28%.
Серьезное падение отметили SsangYong (-27,2%), а также Ford (-26%) и Mitsubishi (-24,5%). Продажи автомобилей Volkswagen сократились на 17%, между тем концерн вновь сообщил о наибольшем количестве проданных авто в ФРГ – 414 385 машин.
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