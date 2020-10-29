0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 204 0

Правительство ликвидировало Государственную социальную службу

Правительство ликвидировало Государственную социальную службу

Кабинет министров ликвидировал Государственную социальную службу, урегулировав таким образом механизм образования Национальной социальной сервисной службы Украины.

Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 26 августа 2020 года № 783» принят на заседании правительства в среду, 4 ноября, без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документом предусматривается урегулирование вопроса по изменению механизма образования Национальной социальной сервисной службы Украины, а именно – путем ликвидации Государственной социальной службы Украины.

На заседании 26 августа 2020 года Кабинет министров создал Национальную социальную сервисную службу Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей, ведение государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и за соблюдением прав детей, реорганизовав Государственную социальную службу путем преобразования.

С 1 января 2021 года предусматривается создание территориальных органов Нацсоцслужбы на региональном и субрегиональном уровнях.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.