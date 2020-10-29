Правительство ликвидировало Государственную социальную службу

Кабинет министров ликвидировал Государственную социальную службу, урегулировав таким образом механизм образования Национальной социальной сервисной службы Украины.
Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 26 августа 2020 года № 783» принят на заседании правительства в среду, 4 ноября, без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документом предусматривается урегулирование вопроса по изменению механизма образования Национальной социальной сервисной службы Украины, а именно – путем ликвидации Государственной социальной службы Украины.
На заседании 26 августа 2020 года Кабинет министров создал Национальную социальную сервисную службу Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей, ведение государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и за соблюдением прав детей, реорганизовав Государственную социальную службу путем преобразования.
С 1 января 2021 года предусматривается создание территориальных органов Нацсоцслужбы на региональном и субрегиональном уровнях.
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