Правительство ликвидировало Государственную социальную службу

Кабинет министров ликвидировал Государственную социальную службу, урегулировав таким образом механизм образования Национальной социальной сервисной службы Украины.

Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 26 августа 2020 года № 783» принят на заседании правительства в среду, 4 ноября, без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документом предусматривается урегулирование вопроса по изменению механизма образования Национальной социальной сервисной службы Украины, а именно – путем ликвидации Государственной социальной службы Украины.

На заседании 26 августа 2020 года Кабинет министров создал Национальную социальную сервисную службу Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей, ведение государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и за соблюдением прав детей, реорганизовав Государственную социальную службу путем преобразования.

С 1 января 2021 года предусматривается создание территориальных органов Нацсоцслужбы на региональном и субрегиональном уровнях.