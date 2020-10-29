0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Представлен первый полноэкранный Honor Band 6

Представлен первый полноэкранный Honor Band 6

Бренд Honor представил Honor Band 6, который называют первым в мире фитнес-браслетом с полноэкранным дизайном или первым в мире браслетом с почти безрамочным дисплеем, хотя рамки у него есть, но заметно меньше, чем у коллег по цеху.

Honor Band 6 доступен в версиях с NFC и без этого модуля. Браслет получил 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 194 × 368 пикселей с защитным стеклом 2.5D. У браслета нет ёмкостной кнопки на лицевой панели, для навигации используются жесты, как на смартфонах. На правой стороне есть физическая кнопка, которая активирует экран. Слева расположен логотип Honor.

Honor Band 6 поддерживает 10 спортивных режимов, он позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7, за это отвечает датчик Huawei TruSeen 4.0. Есть возможность замера уровня кислорода в крови. За мониторинг качества и продолжительности сна отвечает датчик Huawei TruSleep. Есть мониторинг менструального цикла. Версия с NFC поддерживает бесконтактные платежи и голосового помощника.

В оснащение входят Bluetooth 5.0, акселерометр, гироскоп и аккумулятор ёмкостью 180 мА•ч, которого хватает до 14 дней работы без подзарядки. Корпус является влагозащищённым, браслет заряжается через магнитное зарядное устройство.

Габариты составляют 43 х 25,4 х 11,45 мм при весе 18 г без ремешка. Версия без NFC стоит 37 долларов, а Honor Band 6 NFC предлагается за 43 доллара.


Фото: iXBT.com

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.