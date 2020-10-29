Представлен первый полноэкранный Honor Band 6

Бренд Honor представил Honor Band 6, который называют первым в мире фитнес-браслетом с полноэкранным дизайном или первым в мире браслетом с почти безрамочным дисплеем, хотя рамки у него есть, но заметно меньше, чем у коллег по цеху.

Honor Band 6 доступен в версиях с NFC и без этого модуля. Браслет получил 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 194 × 368 пикселей с защитным стеклом 2.5D. У браслета нет ёмкостной кнопки на лицевой панели, для навигации используются жесты, как на смартфонах. На правой стороне есть физическая кнопка, которая активирует экран. Слева расположен логотип Honor.

Honor Band 6 поддерживает 10 спортивных режимов, он позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7, за это отвечает датчик Huawei TruSeen 4.0. Есть возможность замера уровня кислорода в крови. За мониторинг качества и продолжительности сна отвечает датчик Huawei TruSleep. Есть мониторинг менструального цикла. Версия с NFC поддерживает бесконтактные платежи и голосового помощника.

В оснащение входят Bluetooth 5.0, акселерометр, гироскоп и аккумулятор ёмкостью 180 мА•ч, которого хватает до 14 дней работы без подзарядки. Корпус является влагозащищённым, браслет заряжается через магнитное зарядное устройство.

Габариты составляют 43 х 25,4 х 11,45 мм при весе 18 г без ремешка. Версия без NFC стоит 37 долларов, а Honor Band 6 NFC предлагается за 43 доллара.



Фото: iXBT.com