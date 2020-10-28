Поступления в бюджет в 2020 году (инфографика)

Государственная налоговая служба обнародовала оперативные показатели на странице в FACEBOOK.

За январь-октябрь 2020 года (общий фонд государственного бюджета):

индикатив – 383,6 млрд грн;

факт – 419,4 млрд грн.

Перевыполнение: +35,9 млрд грн.

К прошлому году: +60,3 млрд грн, или +16,8%.

То есть в мае-октябре не только наверстано отставание, допущенное за январь-апрель в сумме 11,7 млрд грн, но и достигнуто значительное перевыполнение индикатива за январь-октябрь +35,9 млрд гривен, в т.ч. НДС (за январь-октябрь):

индикатив (сальдо) – 64,9 млрд грн;

факт – 96,4 млрд грн.

Перевыполнение: +31,5 млрд грн, или +48,5%.

К прошлому году рост поступлений +4,1 млрд грн, в т.ч. НДС +3,9 млрд грн или в 1,5 раза больше.

Объемы заявленных к возмещению сумм НДС в январе-октябре 2020 года составляют 108,9 млрд грн, возмещено – 116,1 млрд гривен. В октябре подлежало возмещению 11,9 млрд грн НДС, возмещено в полном объеме (11,9 млрд грн).