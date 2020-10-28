Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро (инфографика)

В октябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составила 31 701 грн.

Об этом свидетельствует аналитика портала “СтройОбзор”.

Однако цена «квадрата» жилья в столице во многом зависит от наличия поблизости станции метро.

Пятерка самых дорогих локаций, где возводятся дома:

станция метро «Крещатик» – средняя цена в новостройке на сегодня составляет 148 188 грн. за кв. м;

«Кловская» – 105 330 грн. за кв. м.

«Арсенальная» – 74 167 грн. за кв. м;

«Пл. Льва Толстого» – 70 000 грн. за «квадрат»;

«Олимпийская» – 66 312 грн. за кв. м.

Самое дешевое жилье возле метро:

«Академгородок» – средняя стоимость квадратного метра составляет 20 921 грн.;

«Бориспольская» – 22 474 грн. за кв. м;

«Позняки» – 22 667 грн. за кв. м.

Справка Finance.ua:

Цены 1 кв.м в новостройках пригорода, зависимо от удаленности от Киева:

до 5 км от столицы – квадрат жилья стоит 17 500 грн;

от 5 до 10 км – 16 600 грн;

от 10 до 20 км – 15 000 грн.

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