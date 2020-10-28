Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро (инфографика)

В октябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составила 31 701 грн.
Об этом свидетельствует аналитика портала “СтройОбзор”.
Однако цена «квадрата» жилья в столице во многом зависит от наличия поблизости станции метро.
Пятерка самых дорогих локаций, где возводятся дома:
Самое дешевое жилье возле метро:
Цены 1 кв.м в новостройках пригорода, зависимо от удаленности от Киева:
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