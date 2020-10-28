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В Украине по-новому будут штрафовать за маски

В Украине по-новому будут штрафовать за маски

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. Речь о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.

Об этом сказано в законопроекте №3890.

Кого будут наказывать. Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок.

Штрафы. размер от 3400 до 5100 грн.

За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Справка Finance.ua:

  • Ранее собщалось о том, что Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.
  • Как объяснил юрист Александр Плахотник, за это административное нарушение выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции. После начала карантина правоохранители начали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции. Однако чаще всего полицейские просто делают замечания, а не выписывают штрафы.

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По материалам Finance.UA
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