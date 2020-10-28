В Украине по-новому будут штрафовать за маски

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. Речь о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.Об этом сказано в законопроекте №3890.
Кого будут наказывать. Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок.
Штрафы. размер от 3400 до 5100 грн.
За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В парламенте подсчитали, как "налог на Google" пополнит бюджет УкраиныВчера, 16:33 - 2213 14
Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на StarlinkВчера, 22:48 - 1921 13
Газ в Украине будут считать по-новому7 ч. назад - 1979 10
Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенниковВчера, 17:47 - 2489 10
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛП6 ч. назад - 3331 7
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛП6 ч. назад - 3331 7
Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото, "порочащие репутацию" (фото)Вчера, 20:40 - 2597 5
Минимальная зарплата: что заложили в бюджет-2021Вчера, 16:05 - 2490 1
Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенниковВчера, 17:47 - 2489 10
В парламенте подсчитали, как "налог на Google" пополнит бюджет УкраиныВчера, 16:33 - 2213 14
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Вчера, 12:10 - 625
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 893 3
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 781
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1195
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 927