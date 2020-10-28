Сколько стоит жилье в Киеве и пригороде (инфографика)

Средняя цена за “квадрат” столичного жилья в октябре, по сравнению с сентябрем, выросла на 400 грн – до 27 000 грн.

Об этом свидетельствует статистика рынка новостроек от ЛУН.

При этом минимальная цена 1 кв. м. поднялась всего на 100 грн и в октябре составила 18 900 грн. С начала года этот показатель составлял 16 600 грн.

Средняя цена по классам жилья:

эконом – 19 200 грн/м2;

комфорт – 22 500 грн/м2;

бизнес – 40 700 грн/м2;

элит – 71 000 грн/м2.

ТОП-3 районов столицы с самым дорогим и самым дешевым жильем:

Печерский – 54 500 грн;

Шевченковский – 35 500 грн;

Голосеевский – 30 400 грн;

Оболонский – 22 800 грн;

Денснянский – 22 200 грн;

Дарницкий 20 900 грн.

Жилье под Киевом. Средняя цена метра квадратного в новостройках в пригороде Киева за октябрь 2020 г. составила 16 000 грн.

Цены в зависимости от удаленности от Киева: