Сколько стоит жилье в Киеве и пригороде (инфографика)

Средняя цена за “квадрат” столичного жилья в октябре, по сравнению с сентябрем, выросла на 400 грн – до 27 000 грн.
Об этом свидетельствует статистика рынка новостроек от ЛУН.
При этом минимальная цена 1 кв. м. поднялась всего на 100 грн и в октябре составила 18 900 грн. С начала года этот показатель составлял 16 600 грн.
Средняя цена по классам жилья:
ТОП-3 районов столицы с самым дорогим и самым дешевым жильем:
Жилье под Киевом. Средняя цена метра квадратного в новостройках в пригороде Киева за октябрь 2020 г. составила 16 000 грн.
Цены в зависимости от удаленности от Киева:
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