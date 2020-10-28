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Сколько стоит жилье в Киеве и пригороде (инфографика)

Сколько стоит жилье в Киеве и пригороде (инфографика)

Средняя цена за “квадрат” столичного жилья в октябре, по сравнению с сентябрем, выросла на 400 грн – до 27 000 грн.

Об этом свидетельствует статистика рынка новостроек от ЛУН.

При этом минимальная цена 1 кв. м. поднялась всего на 100 грн и в октябре составила 18 900 грн. С начала года этот показатель составлял 16 600 грн.

Средняя цена по классам жилья:

  • эконом – 19 200 грн/м2;
  • комфорт – 22 500 грн/м2;
  • бизнес – 40 700 грн/м2;
  • элит – 71 000 грн/м2.

ТОП-3 районов столицы с самым дорогим и самым дешевым жильем:

  • Печерский – 54 500 грн;
  • Шевченковский – 35 500 грн;
  • Голосеевский – 30 400 грн;
  • Оболонский – 22 800 грн;
  • Денснянский – 22 200 грн;
  • Дарницкий 20 900 грн.

Жилье под Киевом. Средняя цена метра квадратного в новостройках в пригороде Киева за октябрь 2020 г. составила 16 000 грн.

Цены в зависимости от удаленности от Киева:

  • до 5 км от столицы – квадрат жилья в новостройке стоит 17 500 грн;
  • от 5 до 10 км – 16 600 грн;
  • от 10 до 20 км – 15 000 грн.

Квартиры, недорого. Доступное жилье в киевских новостройках

По материалам Finance.UA
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