Украинский бизнес снова впал в пессимизм

После нескольких месяцев положительной динамики настроения украинского бизнеса вновь ухудшились. В октябре индекс деловой активности снизился с 49,4 до 47,8 пункта. Значение ниже 50 означает, что преобладают пессимистические настроения.
Бизнес ожидает уменьшения количества работников на своих предприятиях, больше всего – в сфере строительства.
Об этом сообщил Национальный банк, который рассчитывает индекс на основе опросов предприятий.
Одним из главных негативных факторов для бизнеса называют рост заболеваемости COVID-19. Из-за этого свои оценки существенно ухудшили предприятия сферы услуг и строительства.
В других секторах ситуация немного лучше. Например, промышленность, несмотря на снижение объемов производства, ждет роста экспортных заказов. Хотя и в этой сфере общие оценки ниже равновесного уровня.
Единственный сектор, где преобладает оптимизм – торговля.
Напомним, во время жесткого карантина треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов. Чтобы достичь прежних темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% – два и более лет.
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