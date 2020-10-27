ВВП стран ЕС рекордно вырос после "коронавирусного" падения

В третьем квартале ВВП еврозоны вырос на рекордные 12,7%, а стран ЕС – на 12,1%, после рекордного падения из-за локдауна во втором квартале 2020 года.
Об этом говорится в предварительном отчете Евростата об итогах третьего квартала.
Напомним, по итогам второго квартала экономика еврозоны сократилась на 11,8%, а стран ЕС – на 11,4% (по финальному отчету) – больше всего за все 25 лет ведения статистики.
В то же время и после восстановления показатели оказались ниже, чем в третьем квартале 2019 года: еврозоны – на 4,3%, ЕС – на 3,9%.
Больше всего после падения восстановились экономики Франции (18,2%), Испании (16,7%) и Италии (16,1%).
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