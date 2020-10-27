В Украине снова заработал реестр деклараций

Благодаря решению Президента Владимира Зеленского и правительства Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вечером 29 октября восстановило доступ к реестру деклараций. Сайт работает в нормальном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.
“Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании, инициированном Президентом, принял Распоряжение, которое обязало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций”, – говорится в сообщении.
Во исполнение Распоряжения НАПК возобновило публичный доступ к Реестру по ссылке.
Принятое решение также позволит Национальному агентству проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.
“Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины”, – отметил Глава НАПК Александр Новиков.
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