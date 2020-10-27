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В Украине снова заработал реестр деклараций

В Украине снова заработал реестр деклараций

Благодаря решению Президента Владимира Зеленского и правительства Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вечером 29 октября восстановило доступ к реестру деклараций. Сайт работает в нормальном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

“Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании, инициированном Президентом, принял Распоряжение, которое обязало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций”, – говорится в сообщении.

Во исполнение Распоряжения НАПК возобновило публичный доступ к Реестру по ссылке.

Принятое решение также позволит Национальному агентству проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

“Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины”, – отметил Глава НАПК Александр Новиков.

Справка Finance.ua:

  • 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые несет правонарушитель, якобы непропорциональны тому ущербу, который он нанес или мог нанести.
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

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По материалам Finance.UA
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