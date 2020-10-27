В Украине снова заработал реестр деклараций

Благодаря решению Президента Владимира Зеленского и правительства Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вечером 29 октября восстановило доступ к реестру деклараций. Сайт работает в нормальном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

“Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании, инициированном Президентом, принял Распоряжение, которое обязало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций”, – говорится в сообщении.

Во исполнение Распоряжения НАПК возобновило публичный доступ к Реестру по ссылке.

Принятое решение также позволит Национальному агентству проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

“Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины”, – отметил Глава НАПК Александр Новиков.

Справка Finance.ua:

27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые несет правонарушитель, якобы непропорциональны тому ущербу, который он нанес или мог нанести.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

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