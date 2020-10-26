Вкладчики банка "Аркада" уже получили более 150 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада» уже более 150 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Фонд гарантирования продолжает выплачивать гарантированное возмещение вкладчикам АО АКБ «Аркада» в пределах 200 тыс. грн. Так, с начала возмещения средств Фонд выплатил вкладчикам этого банка в целом около 150 млн грн», – сообщает ФГВФЛ.

Вкладчики неплатежеспособного банка могут получить свои деньги через любое отделение любого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системе выплат: АО «Кредобанк», АО «Правэкс Банк», ПАО «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАО «ПУМБ», АО «Таскомбанк», ПАО «Идея Банк», АБ «Пивденный», АО КБ «ПриватБанк», ПАО «Универсал Банк» и АО «Ощадбанк».

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

Как отмечает Фонд гарантирования, автоматизированная система, внедренная Фондом, позволила ускорить начало выплат компенсаций – до нескольких дней после признания банка неплатежеспособным, а также предоставила вкладчикам возможность получить средства удобным способом – в ближайшем для них отделении банка-агента Фонда и без очередей за счет увеличения количества пунктов выплат.

Справка Finance.ua:

С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации.

С 29 сентября Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от окончания их срока действия.

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