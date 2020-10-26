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Вкладчики банка "Аркада" уже получили более 150 млн грн

Вкладчики банка "Аркада" уже получили более 150 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада» уже более 150 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Фонд гарантирования продолжает выплачивать гарантированное возмещение вкладчикам АО АКБ «Аркада» в пределах 200 тыс. грн. Так, с начала возмещения средств Фонд выплатил вкладчикам этого банка в целом около 150 млн грн», – сообщает ФГВФЛ.

Вкладчики неплатежеспособного банка могут получить свои деньги через любое отделение любого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системе выплат: АО «Кредобанк», АО «Правэкс Банк», ПАО «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАО «ПУМБ», АО «Таскомбанк», ПАО «Идея Банк», АБ «Пивденный», АО КБ «ПриватБанк», ПАО «Универсал Банк» и АО «Ощадбанк».

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

Как отмечает Фонд гарантирования, автоматизированная система, внедренная Фондом, позволила ускорить начало выплат компенсаций – до нескольких дней после признания банка неплатежеспособным, а также предоставила вкладчикам возможность получить средства удобным способом – в ближайшем для них отделении банка-агента Фонда и без очередей за счет увеличения количества пунктов выплат.

Справка Finance.ua:

  • С 11 сентября 2020 года Фонд начал выплаты средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации.
  • С 29 сентября Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от окончания их срока действия.

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По материалам Finance.UA
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