Рейтинг компаний, собирающих максимум данных о пользователях (инфографика)

Британский производитель антивирусных решений Clario составил рейтинг компаний, собирающих данные пользователей. Речь идет не о стандартных трекинговых технологиях, таких как cookie-файлы, использующиеся для отслеживания посещаемых пользователями сайтов и покупаемых ими товаров с целью таргетинга. Clario создала подробную инфографику, демонстрирующую, какую в точности информацию о пользователях собирают соцсети, online-магазины, стриминговые сервисы и т.д. либо сразу после того, как пользователь на них подписался, либо с течением времени.
Специалисты Clario определили 32 критерия для персональных данных, интересующих компании. Сюда входят электронные адреса, полные имена, сведения о здоровье и близких родственниках, девичью фамилию матери и место рождения. Некоторым компаниям также интересен рост и вес пользователя. Как правило, такие данные запрашивают фитнес-приложения, но есть как минимум один финансовый сервис, тоже запрашивающий подобные сведения. Некоторым приложениям также нужны данные о работе, в том числе о зарплате и прошлых местах работы.
Больше всего данных о пользователях собирает компания Facebook и ее «дочка» Instagram. Из всех 32 критериев данных Facebook собирает 70,59%. Конечно, они нужны компании не только для того, чтобы улучшить опыт пользователей соцсети, но и для таргетированной рекламы.
Instagram собирает 58,82% данных, и в отличие от Facebook ее не интересуют данные о расе, семейном положении и сексуальной ориентации.
За Facebook и Instagram следуют приложения для знакомств Tinder и Grindr. Их не интересует столько подробностей о пользователях, как Facebook, зато им нужно знать их рост и подробности о банковских счетах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчанВчера, 12:33 - 1284 17
Кабмин разрешил тратить коронавирусные деньги на производство сериаловВчера, 12:45 - 990 12
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1407 11
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 1855 8
Правительство перераспределило 1,4 миллиарда гривень на зарплаты шахтерамВчера, 14:13 - 178 4
Изменения во взыскании задолженности по ЕСВ: напоминание ГНСВчера, 08:34 - 2149
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 1855 8
Полиция начнет штрафовать владельцев "еврономеров" - решение КабминаВчера, 15:03 - 1848 3
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1407 11
Получателей субсидий в Украине будут проверять по-новому: что задумали в КабминеВчера, 11:02 - 1333
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19Вчера, 11:53 - 172
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Позавчера, 10:53 - 322
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 604
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 574
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 877