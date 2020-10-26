"Единое окно": ЕС хочет модернизировать таможенный контроль

Еврокомиссия выдвинула инициативу о введении для таможни ЕС принципа “единого окна”.
Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.
Это изменение упростит обмен информацией между органами, которые приобщены к растаможке товаров: торговым операторам нужно будет подать все документы один раз.
Сейчас это ряд органов, отвечающих за различные аспекты вопроса (безопасность и охрана здоровья, безопасность для окружающей среды, агросектор, рыбалка, культурное наследие, соответствие стандартам).
Как следствие, экспортерам и импортерам приходится подавать бумаги в каждый орган отдельно, что создает излишнюю бюрократическую волокиту и уменьшает возможность для контролирующих органов вовремя увидеть какие-то риски и совместно бороться с ними
“Единое окно позволит компаниям и торговым операторам подавать информацию через единый портал в каждой отдельной стране-члене, уменьшая дублирование документов, время и средства. После этого таможня и другие органы смогут совместно использовать эту информацию, обеспечивая полностью скоординированный и более прозрачный подход на общеевропейском уровне”, – поясняют в ЕК.
Полное внедрение “единого окна” может занять до 10 лет.
Ежегодный товарооборот в Таможенном союзе ЕС составляет более 3,5 трлн евро.
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