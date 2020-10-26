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"Единое окно": ЕС хочет модернизировать таможенный контроль

"Единое окно": ЕС хочет модернизировать таможенный контроль

Еврокомиссия выдвинула инициативу о введении для таможни ЕС принципа “единого окна”.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Это изменение упростит обмен информацией между органами, которые приобщены к растаможке товаров: торговым операторам нужно будет подать все документы один раз.

Сейчас это ряд органов, отвечающих за различные аспекты вопроса (безопасность и охрана здоровья, безопасность для окружающей среды, агросектор, рыбалка, культурное наследие, соответствие стандартам).

Как следствие, экспортерам и импортерам приходится подавать бумаги в каждый орган отдельно, что создает излишнюю бюрократическую волокиту и уменьшает возможность для контролирующих органов вовремя увидеть какие-то риски и совместно бороться с ними

“Единое окно позволит компаниям и торговым операторам подавать информацию через единый портал в каждой отдельной стране-члене, уменьшая дублирование документов, время и средства. После этого таможня и другие органы смогут совместно использовать эту информацию, обеспечивая полностью скоординированный и более прозрачный подход на общеевропейском уровне”, – поясняют в ЕК.

Полное внедрение “единого окна” может занять до 10 лет.

Ежегодный товарооборот в Таможенном союзе ЕС составляет более 3,5 трлн евро.

По материалам Економічна Правда
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