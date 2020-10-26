Еще одна страна открыла границы для украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, сколько стран открыты для украинцев. Недавно добавилась еще одна страна.
Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Добавился Узбекистан, отметил министр.
“Открытыми или относительно открытыми остаются 59 стран”, – заявил он.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило список стран “красной” и “зеленой” зон. В частности, “красными” стали Польша, Грузия и Хорватия.
Ранее сообщалось, что правительство Франции рассматривает возможность введения общенационального карантина минимум на четыре недели. Он не предусматривает локдауна, но ужесточает ограничения по всей стране.
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