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В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчан

В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчан

Дополнительное налогообложение заробитчан спровоцирует сильный отток украинцев за границу. Такое мнение UBR.ua высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Напомним, налоговая планирует взяться за денежные переводы трудовых мигрантов. За счет их налогообложения хотят пополнять бюджет.

“Фискальная служба заявила, что трудовые мигранты зарабатывают $12 млрд в год и деньгами с государством не делятся. Они сами себе копают могилы. При каждом правительстве возникает новый чиновник, который хочет всех обложить налогами”, – говорит Василий Воскобойник.

В свою очередь польское правительство рассматривает изменения в миграционном законодательстве, которыми серьезно упростит возможность получения “карт побыту” для трудовых мигрантов.

“По данным на август 2020 года, 507 тыс. украинцев (это исторический рекорд) стали плательщиками в польский Фонд социального страхования. И это несмотря на карантин. Очевидно, что эта цифра будет только расти”, – отметил нам Василий Воскобойник.

Для сравнения, в прошлом году легально в Польше работало порядка 490 тыс. украинцев. А в 2016-м их было всего 170 тыс. То есть, за последние 4 года количество легальных трудовых мигрантов выросло в три раза.

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По материалам УБР
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