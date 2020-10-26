В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчан

Дополнительное налогообложение заробитчан спровоцирует сильный отток украинцев за границу. Такое мнение UBR.ua высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Напомним, налоговая планирует взяться за денежные переводы трудовых мигрантов. За счет их налогообложения хотят пополнять бюджет.
“Фискальная служба заявила, что трудовые мигранты зарабатывают $12 млрд в год и деньгами с государством не делятся. Они сами себе копают могилы. При каждом правительстве возникает новый чиновник, который хочет всех обложить налогами”, – говорит Василий Воскобойник.
В свою очередь польское правительство рассматривает изменения в миграционном законодательстве, которыми серьезно упростит возможность получения “карт побыту” для трудовых мигрантов.
“По данным на август 2020 года, 507 тыс. украинцев (это исторический рекорд) стали плательщиками в польский Фонд социального страхования. И это несмотря на карантин. Очевидно, что эта цифра будет только расти”, – отметил нам Василий Воскобойник.
Для сравнения, в прошлом году легально в Польше работало порядка 490 тыс. украинцев. А в 2016-м их было всего 170 тыс. То есть, за последние 4 года количество легальных трудовых мигрантов выросло в три раза.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларированиеВчера, 11:30 - 967 18
Испания планирует ввести налог для самых богатых из-за коронакризисаВчера, 18:30 - 657 6
Бензин и дизтопливо резко пошли в рост - мнение экспертовПозавчера, 19:00 - 6228 6
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1858 5
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного суда2 ч. назад - 435 4
В ВР предлагают повысить лимит на зарубежные посылки до 150 евроВчера, 15:00 - 2558 3
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1858 5
Владелица Tesla проучила и забрала у похитителей свое авто (фото)Вчера, 19:40 - 1467
В налоговой напомнили, какие налоги необходимо уплатить до 30 октябряВчера, 21:00 - 1136
В Киевской области ночью взорвали банкоматы и украли деньги (фото)Вчера, 12:32 - 1070 1
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1957 мин. назад - 27
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Вчера, 10:53 - 235
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Позавчера, 11:20 - 537
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 536
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 831